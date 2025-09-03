11 yaşındaki Galatasaray taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na sitem

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transferi sonrası gözyaşlarına boğulan Rüzgar Sevim (11) , bu kez de yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından üzüldü.



Rüzgar, "Benfica'ya gitmeden önce Galatasaray ile ilgili şeyler yapmıştı. Ama Fenerbahçe'ye gittiğinde Galatasaraylıları üzdü, kırdı herkesi. Kerem abinin Fenerbahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum" dedi.



Kerem Aktürkoğlu hayranlığı ile tanınan Rüzgar Sevim, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı.

Kendini çok üzgün hissettiğini söyleyen Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu'nu artık yalnızca milli maçlarda izleyeceğini belirterek,dedi.Benfica döneminde Kerem'i yakından takip ettiğini aktaran Rüzgar,ifadelerini kullandı.Kerem'in transferine dair şaşkınlığını dile getiren Rüzgar,dedi.Kerem Aktürkoğlu formaları hakkında görüşünü açıklayan Rüzgar,diye konuştu.Yeni idolünü de açıklayan Rüzgar,ifadelerini kullandı.Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferine alışamadığını belirten Rüzgar,diye konuştu.