1. Lig Kulüpler Birliği, Riva'da toplandı

1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin yönetim kurulu toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig Kulüpler Birliği, Riva'da toplandı
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25 Ocak 2024 19:52
1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin yönetim kurulu toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal'ın da yer aldığı görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği Başkanı Murat Özkaya'ya A Milli Takım forması takdim ederken, Astor Enerji Şanlıurfaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı da Başkan Büyükekşi'ye Şanlıurfaspor forması ve Göbeklitepe tablosu hediye etti.

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