Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Duran toplara usta eli…

Jorge Jesus'un göreve gelişiyle tüm alanlarda değişim süreci yaşayan Fenerbahçe'de son haftalarda duran top organizasyonlarında başarı gösteren taktikler dikkat çekiyor.



Dinamo Kiev karşısında farklı duran top organizasyonları deneyerek sonuca giden sarı-lacivertliler, bu taktik çalışmasının meyvelerini topluyor. Duran top organizasyonlardaki gizli kahraman ise Jesus'un yardımcılarından Rodrigo Araujo…



2018'DEN BERİ YARDIMCISI



29 yaşındaki yaşındaki Araujo, Jorge Jesus'un ekibinde video analisti olarak görev yapıyor.



Araujo, analiz ettiği rakiplerin zaaflarını bulup, bunları duran top organizasyonlarıyla fırsata çeviriyor. Genç antrenör 2018'den bu yana birlikte çalıştığı Jesus'a, serbest atış, korner ve taç atışlarında oyuncuların yapması gerekenlerle ilgili setler hazırlıyor. Portekizli hoca da antrenmanlarda bunları öğrencilerine ezberletiyor.



Sarı-lacivertlilerin duran toplardaki farklı denemeleri uzun vadede rakipler için önlem almayı da zorlaştıracak.



