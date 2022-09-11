Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Duran toplara usta eli…

Jorge Jesus ve ekibi, Fenerbahçe'nin hücumdaki zenginliğini artırdı. 2018'den beri Jesus'un yardımcısı olan isim, yaptığı video analizlerle rakiplerin zaaflarını bir bir tespit ederek raporları Jesus'a iletiyor. Tecrübeli teknik adam da oyuncularına bu setleri ezberletiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin gizli kahramanı! Duran toplara usta eli…
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2022 12:36
Jorge Jesus'un göreve gelişiyle tüm alanlarda değişim süreci yaşayan Fenerbahçe'de son haftalarda duran top organizasyonlarında başarı gösteren taktikler dikkat çekiyor.

Dinamo Kiev karşısında farklı duran top organizasyonları deneyerek sonuca giden sarı-lacivertliler, bu taktik çalışmasının meyvelerini topluyor. Duran top organizasyonlardaki gizli kahraman ise Jesus'un yardımcılarından Rodrigo Araujo…

2018'DEN BERİ YARDIMCISI

29 yaşındaki yaşındaki Araujo, Jorge Jesus'un ekibinde video analisti olarak görev yapıyor.

Araujo, analiz ettiği rakiplerin zaaflarını bulup, bunları duran top organizasyonlarıyla fırsata çeviriyor. Genç antrenör 2018'den bu yana birlikte çalıştığı Jesus'a, serbest atış, korner ve taç atışlarında oyuncuların yapması gerekenlerle ilgili setler hazırlıyor. Portekizli hoca da antrenmanlarda bunları öğrencilerine ezberletiyor.

Sarı-lacivertlilerin duran toplardaki farklı denemeleri uzun vadede rakipler için önlem almayı da zorlaştıracak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ