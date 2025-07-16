Inter'den 40 milyon £'luk hamle: Lookman!

İtalyan devi Inter, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferinde mutlu sona yaklaştı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Milano ekibi Nijeryalı yıldızla anlaşmaya vardı.
Inter'in, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 40 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, kulüpler arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 40 maça çıkan Lookman, 20 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Milano ekibi Nijeryalı yıldızla anlaşmaya vardı.
Inter'in, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 40 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, kulüpler arasındaki görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 40 maça çıkan Lookman, 20 gol 6 asistlik katkı sağladı.