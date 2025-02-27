NBA'in en büyük yıldızlarından Luka Doncic, iddiaya göre Dallas Mavericks'in kendisini Los Angeles Lakers'a takas etmesiyle büyük bir sürpriz yaşadı.



ESPN'den Ramona Shelburne'e göre Sloven yıldız, bu süreçte "şok, üzüntü ve öfke" arasında gidip geliyor.



Doncic ve ailesi şu anda Los Angeles'ta bir otelde kalıyor. Sloven yıldız, kısa süre önce Dallas'ta bir ev satın almıştı ve ani takas nedeniyle taşınma süreci sancılı ilerliyor.



Doncic, Dallas'ta beş yıllık 345 milyon dolarlık süper maksimum kontrata imza atmaya hazırlanıyordu. Ancak takas sonrası Lakers, ona bu yaz dört yıllık 229 milyon dolarlık bir uzatma kontratı önerebilir.



Alternatif olarak, Doncic 2026 yazında serbest oyuncu olduğunda beş yıl, 296 milyon dolarlık bir sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.



