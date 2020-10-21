Zidane: 'Bu maçın sorumlusu benim'

Real Madrid teknik direktörü, Zinedine Zidane, 3-2 kaybettikleri Shakhtar Donetsk maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Fransız teknik adam, maça kötü başladıklarını ve reaksiyon vermekte geciktiklerini belirtti.



"SORUMLU BENİM"



Zidane maç ile ilgili açıklamasında; "Shakhtar mağlubiyetinin sorumlusu benim. Şu anda El Clasico'yu düşünecek durumda değilim. Öncelikle bu maçı tekrar izleyeceğim ve sorunlarımıza hızlı bir çözüm bulacağım." dedi.



Real Madrid, 24 Ekim Cumartesi günü Barcelona ile deplasmanda El Clasico derbisine çıkacak.



