Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde
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21 Ocak 2023 20:27
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Fransız Chloe Paquet'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendiği belirtildi.

Milli tenisçinin pazar finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yla karşılaşacağı aktarıldı.

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