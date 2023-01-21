Zeynep Sönmez, Estonya'da finalde

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Estonya'da düzenlenen W40 Tallinn Turnuvası'nda finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Fransız Chloe Paquet'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin pazar finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yla karşılaşacağı aktarıldı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tallinn'deki organizasyona elemelerden başlayan Zeynep'in, yarı finalde 2 numaralı seribaşı Fransız Chloe Paquet'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendiği belirtildi.
Milli tenisçinin pazar finalde 1 numaralı seribaşı Slovak Viktoria Kuzmova'yla karşılaşacağı aktarıldı.
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