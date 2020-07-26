Zeki Yavru: 'Kümede kaldığımız için mutluyuz!'

Denizlispor'un kaptanı Zeki Yavru, 1-0 yenildikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ligde kaldıkları için sevinçli olduklarını ifade eden Yumlu, şöyle konuştu:



"Bir tarafımız üzüldü. Ama tabii ki de büyük bir tarafımız sevinçli. Lig bir maraton, 34 hafta. Sonuçta 35 puan toplayan bizleriz. Kümede kaldığımız için mutluyuz. İnşallah bu kulüp adına da bizim adımıza da herkese bir tecrübe olur. İnşallah bugünler Denizlispor adına da bizim adımıza da tekrar yaşanmaz. Mutluyuz inşallah gelecek sezon Denizlispor adına da bizim adımıza da hayırlısı olur."



