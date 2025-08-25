25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Zarko Paspalj: "Sırbistan'ı kimse durduramaz"

Sırbistan basketbolunun efsane ismi Zarko Paspalj, yaklaşan EuroBasket'e dair iddialı konuştu.

calendar 24 Ağustos 2025 10:08 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 09:42
Fotoğraf: Imago
Zarko Paspalj: 'Sırbistan'ı kimse durduramaz'
Artık FIBA EuroBasket 2025'in başlamasına yalnızca sayılı saatler kaldı. Uzun süredir heyecanla beklediğimiz bu büyük turnuva, 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Büyük Britanya – Litvanya maçıyla birlikte resmen başlamış olacak.

Öte yandan Sırbistan Milli Takımı, çoğu kişiye göre turnuvanın bir numaralı favorisi olarak görülüyor. Sırbistan basketbolunun unutulmaz isimlerinden Zarko Paspalj, yaklaşan EuroBasket'e dair ülkesinin basını Mozzart Sport'a konuştu.

Paspalj, EuroBasket'te 'Sırbistan'ı durdurabilecek kimsenin olmadığını' iddia etti:


"Söylenecek bir şey yok, her şey çok bariz. Ortada analiz edecek ne var ki? En güçlü takım biziz, bundan kimsenin şüphesi yok. Daha ne söyleyebilirim ki? Turnuvanın en güçlü takımı biziz. Bence altın madalya yolunda bizi durdurabilecek hiçbir ülke yok. Gerçek bir rakibimizin olduğunu görmüyorum, bizi durdurabilecek bir rakip görmüyorum. Bu yüzden altın madalya vaktinin geldiğine gerçekten inanıyorum. Umarım bir daha İtalya maçı (2022 EuroBasket) gibi bir şeyi yaşamayız."

EuroBasket'te Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Sırbistan, bu grupta Türkiye'nin yanı sıra Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya ile kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
