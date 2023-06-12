Zajc ile yeniden masaya oturulacak

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyuncuların mevcut durumu belli oluyor. Valencia ve Alioski'nin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Miha Zajc'ın durumu belirsiz.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Zajc ile yeniden masaya oturulacak
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12 Haziran 2023 21:26
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar mevcut oyuncularında durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Valencia, Zajc ve kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek.

Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 34 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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