Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in "an itibariyle piyasasının olmadığı" iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bulls ve LaVine'in birkaç ay önce takasa açık olduklarını ifade etmelerine rağmen, şu anda yıldız oyuncuya piyasada hiçbir takımın ilgi göstermediğini açıkladı.



Wojnarowski, herhangi bir takasın gerçekleşmesi için, LaVine'in sağlıklı ve galibiyetlere etkisinin olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.



LaVine'in son takas gününün yaklaştığı süreçte daha iyi performans göstermesi durumunda bile, herhangi bir anlaşma yapılma olasılığının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.



Söylentilerin aksine Wojnarowski, Bulls'un tam kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine başlamaya meyilli olmadığını ve mevcut rekabetçi duruşlarına bağlı kaldıklarını bildirdi.



Kasım ayının sonlarından bu yana sakatlığı nedeniyle parkelerden uzak kalan LaVine'in rakip takımlardan ilgi toplamakta zorlanma sebebinin, kendisinin yokluğunda takımının artan performansı nedeniyle olduğu düşünülüyor.



2022 yılında beş seneliği 215 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan LaVine, bu sezon maç başına 21 sayı, 4,9 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarıyla oynamıştı.





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