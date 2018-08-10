Yusuf Yazıcı'ya Real Sociedad kancası!

İLGİLİ VİDEO

, genç yıldızıiçin İspanyol kulübüile görüşmelere başladı.Menajerler aracılığıyla gelen 11 milyon Euro teklif sonrasında yönetim, bu talebin resmiyete dökülmesini istedi.Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istedi.Transfer sezonunda milli futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe birçok teklif gelmesine rağmen resmiyete dökülmemişti.Öte yandan bordo-mavililer Ramil Sheydaev ve Yüksel Şişman ile sözleşmelerini karşılıklı feshetti.