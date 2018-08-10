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Yusuf Yazıcı'ya Real Sociedad kancası!

Yusuf Yazıcı için İspanyol ekibi La Liga ekibi Real Sociedad, Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Kaynak: Sabah
Yusuf Yazıcı'ya Real Sociedad kancası!
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10 Ağustos 2018 04:31
Trabzonspor, genç yıldızı Yusuf Yazıcı için İspanyol kulübü Real Sociedad ile görüşmelere başladı.

Menajerler aracılığıyla gelen 11 milyon Euro teklif sonrasında yönetim, bu talebin resmiyete dökülmesini istedi.

Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay istedi.

Transfer sezonunda milli futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe birçok teklif gelmesine rağmen resmiyete dökülmemişti.

Öte yandan bordo-mavililer Ramil Sheydaev ve Yüksel Şişman ile sözleşmelerini karşılıklı feshetti.



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