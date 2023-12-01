Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!

Lille'nin Olimpija'yı mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

, Fotoğraf; Imago
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Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti!
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01 Aralık 2023 10:34
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda Lille, Olimpija'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Bu golle birlikte Yusuf Yazıcı, 10 golle Lille tarihinin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu oldu. 26 yaşındaki yıldız, 2019-20 sezonun yaz transfer döneminde 18.5 milyon bonservis karşılığında Trabzonspor'dan Fransız kulübüne transfer olmuştu.

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