Yusuf Yazıcı için flaş iddia!

Serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos'a imza atmak için kısa sürede Yunanistan'a gideceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Yusuf Yazıcı için flaş iddia!
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27 Eylül 2024 13:28
Lille'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı için Olympiakos iddiası gündeme geldi.

Milli futbolcunun, Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Yunanistan'dan SDNA'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun Olympiakos için kısa süre içerisinde Atina'da olacağı öne sürüldü.

GEÇEN YIL PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.

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