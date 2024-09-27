Yusuf Yazıcı için flaş iddia!

Lille'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan ve serbest statüde yer alan Yusuf Yazıcı için Olympiakos iddiası gündeme geldi.



Milli futbolcunun, Olympiakos ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Yunanistan'dan SDNA'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun Olympiakos için kısa süre içerisinde Atina'da olacağı öne sürüldü.



GEÇEN YIL PERFORMANSI



Yusuf Yazıcı geçen sezon Lille'de 42 resmi maça çıktı. Deneyimli yıldız rakip filelere tam 12 gol bıraktı.



