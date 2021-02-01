Yusuf Günay: "En doğrusu için uğraş verdik!"

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay, transfer dönemiyle ilgili mesaj verdi.

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Yusuf Günay: 'En doğrusu için uğraş verdik!'
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01 Şubat 2021 23:48
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılı taraftarlara geleceğe yönelik mesaj verdi.

Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde gerçekleştirilen transferlerle ilgili, "Başkanımız, ikinci başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve hocamızla kenetlenerek Galatasaray'ımız adına en doğrusunu yapmak için uğraş verdik. Güzel günler bizi bekliyor, iyi ki Galatasaraylıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed, Gedson Fernandes ve Halil İbrahim Dervişoğlu ile güçlendirdi.



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