Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!

Fenerbahçe'den 22 milyon euro bonservis karşılığında Al Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek, yeni takımıyla çıktığı ilk maça damga vurdu. Suudi medyası, hatasız oynayan ve golü VAR'dan dönen genç stopere övgüler yağdırdı.

calendar 18 Eylül 2025 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 10:50
Haber: Akşam, Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe forması altında geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, yaz transfer döneminde Al Hilal'in yolunu tuttu.

Bonservisine 22 milyon euro ödenen 19 yaşındaki stoper, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gündem oldu.

YUSUF AKÇİÇEK MANŞETLERDE



Al Hilal'in AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçında Al-Duhail ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Suudi basını, Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçın ardından Yusuf Akçiçek'i manşetlere taşıdı.

"AL HİLAL'E ZAFERİN KAPILARINI AÇAN TÜRK YILDIZ"

Akşam gazetesinin aktardığına göre; daha ilk maçında büyük beğeni toplayan Yusuf Akçiçek için "Al Hilal'e zaferin kapılarını açan Türk yıldız" ifadeleri kullanıldı.

INZAGHI'DEN TAM NOT ALDI

Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun muhteşem bir performans gösterdiği belirtilirken; savunmada hatasız oynayan Akçiçek'in, teknik direktör Inzaghi'den de tam not aldığı ifade edildi.

