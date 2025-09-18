Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu!

Fenerbahçe forması altında geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek, yaz transfer döneminde Al Hilal'in yolunu tuttu.



Bonservisine 22 milyon euro ödenen 19 yaşındaki stoper, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gündem oldu.



YUSUF AKÇİÇEK MANŞETLERDE

Al Hilal'in AFC Şampiyonlar Ligi Elite maçında Al-Duhail ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi. Suudi basını, Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçın ardından Yusuf Akçiçek'i manşetlere taşıdı.Akşam gazetesinin aktardığına göre; daha ilk maçında büyük beğeni toplayan Yusuf Akçiçek içinifadeleri kullanıldı.Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun muhteşem bir performans gösterdiği belirtilirken; savunmada hatasız oynayan Akçiçek'in, teknik direktör Inzaghi'den de tam not aldığı ifade edildi.