Yusuf Akçiçek: "Daha yeni başlıyorum"

Macaristan ile oynanan rövanş maçında ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Yusuf Akçiçek, bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yusuf Akçiçek: 'Daha yeni başlıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 18:52
Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçta sonradan oyuna dahil olarak ay-yıldızlı formayla ilk kez sahaya çıkan 19 yaşındaki genç stoper, yaptığı paylaşımda, "İçimde bitmek bilmeyen bir heyecan, bu formayla sahaya atılan ilk adım ve sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali... Bugün sahaya, sadece bir futbolcu olarak değil çocukluk hayalinin peşinde o tutkuyla yatıp kalkan, duaları kabul olan bir genç olarak çıktım. Takım olarak ortaya koyduğumuz mücadele ve inançla hep birlikte başardık! Bu formanın hakkını vermek, bu bayrağı sürekli üzerimde taşımak için daha yeni başlıyorum. Gururla, adım adım devam!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekleyen Yusuf Akçiçek'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery