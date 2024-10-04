Yunus Akgün'ün performansı yetmedi!

Galatasaray, Rigas Skola ile 2-2 berabere kalırken Yunus Akgün, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Yunus Akgün, takımının attığı ilk golde ceza sahasına topu taşıyan isim oldu. Milli futbolcu, ikinci golde ise kendisi fileleri havalandırdı.
24 yaşındaki futbolcunun bu performansı Galatasaray'a galibiyet için yetmedi.
Yunus Akgün, maçın ardından, "Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." dedi.
Yunus Akgün, takımının attığı ilk golde ceza sahasına topu taşıyan isim oldu. Milli futbolcu, ikinci golde ise kendisi fileleri havalandırdı.
24 yaşındaki futbolcunun bu performansı Galatasaray'a galibiyet için yetmedi.
Yunus Akgün, maçın ardından, "Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." dedi.