Yunus Akgün'ün performansı yetmedi!

Galatasaray'da Yunus Akgün, Rigas Skola deplasmanında oldukça etkili bir görüntü ortaya koydu ancak milli futbolcunun performansı galibiyete yetmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yunus Akgün'ün performansı yetmedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2024 11:14
Galatasaray, Rigas Skola ile 2-2 berabere kalırken Yunus Akgün, performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Yunus Akgün, takımının attığı ilk golde ceza sahasına topu taşıyan isim oldu. Milli futbolcu, ikinci golde ise kendisi fileleri havalandırdı.

24 yaşındaki futbolcunun bu performansı Galatasaray'a galibiyet için yetmedi.

Yunus Akgün, maçın ardından, "Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery