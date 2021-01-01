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Yükselen Yıldızlar maçı oynanmayacak, kadrolar belirlenecek

NBA, All-Star Hafta sonu etkinlikleri arasında yer alan Yükselen Yıldızlar maçının bu yıl oynanmayacağını, fakat kadroların 3 Mart'ta belirleneceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, All-Star Hafta sonu etkinlikleri arasında yer alan Yükselen Yıldızlar maçının bu yıl oynanmayacağını, fakat kadroların 3 Mart'ta belirleneceğini duyurdu.

Bir kez daha, kadrolar ABD Karması ve Dünya Karmasını temsil eden 10 kişilik birinci ve ikinci yıl oyuncularından oluşacak. Katılımcılar, ligin yardımcı antrenörleri tarafından belirlenecek ve her personel bir oyluk bir katkıda bulunacak.

Sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle, ligin geleneksel Cumartesi gecesi müsabakaları bu yıl 7 Mart'taki ana etkinliğe entegre edilmişti. Üç Sayı Yarışması ve Yetenek Yarışması, All-Star Maçından önce gerçekleşecek ve devre arasında da Smaç yarışması düzenlenecek.


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