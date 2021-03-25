Yolanthe Cabau'dan Wesley Sneijder itirafı

Galatasaray'ın eski 10 numarası ve taraftarın sevgili Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, aralarının bozuk olduğu yıldız futbolcuyla ilgili bir itirafta bulundu.



KAMPTAN AYRILMAYA KALKIŞTI

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda final oynamış ve İspanya'ya kaybetmişti. Wesley Sneijder de o Hollanda'nın en iyi oyuncularından biriydi. Geçtiğimiz gün Hollanda'da bir programa katılan Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, ilişkileriyle dalga geçilen haberler çıktığı için Sneijder'in turnuva devam ederken milli takım kampından ayrılmaya kalkıştığını söyledi.



'BU HABERLERE ÇOK ÜZÜLÜYORDU'

Yolanthe Cabau, o dönemde yaşananları şu sözlerle anlattı: "2010 yılından bahsediyoruz. Üzerinden yıllar geçti. Ben de Wesley ile Güney Afrika'ya gitmiştim. Hakkımızda çok haber yapılıyordu. Medya her gün ilişkimizle dalga geçiyordu. Sneijder bu haberlere çok üzülüyordu."



'BİR GÜN O KADAR SİNİRLENDİ Kİ...'

"Bir gün o kadar sinirlendi ki milli takım kampından ayrılmak istedi. Onu güçlükle durdurabildim. Sneijder'e 'Sakin ol. Bu haberlerin ve şakaların çoğu benimle ilgili. Ben bunları kaldırabilirim. Sen bunu düşünmemelisin. Takıma ve başarınıza odaklan.' dedim."



'ONU VAZGEÇİRDİM'

"Bana önem verdiği için haberlere ve yazılara çok sinirleniyordu ama bir şekilde onu bu kararı almaktan vazgeçirdim."







