Yılmaz Vural: 'Türkiye, bana ayıp ediyor'

Türk futbolunun duayen teknik adamlarından biri olan'e çok özel açıklamalar yaptı.'in sorularını yanıtlayan Vural, Türk futbolundaki mevcut yapının artık değişmesi gerektiğini vurguladı.Futbolda bilimin ve eğitimin önemine vurgu yapan Vural, "" açıklamasında bulundu. İşte Vural'ın çok konuşulacak, özel açıklamaları...1974 senesinde Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi'ndeydim. Tekirdağ'da top oynuyordum. Üniversite sınavına girdim. Okula kaydoldum. Profesyonel bir futbolcuyum. Üniversite ve futbol birlikte gitmiyordu. Okul açılışında Fahri Korutürk bir konuşma yaptı. "Yarının geleceğisiniz" dedi. "Türk sporunu bilimsel temellere oturtacaksınız, örnek olacaksınız" demişti. 21 yaşındayım, o dönem tabii tüyler diken diken oldu. Yaşar Doğu Spor Salonu vardı. Önüne bir temel attılar.Almanlar beni ilk başta kabul etmedi. 'Okula girebilirsin ama lise mezunu olarak Alman gibi sıfırdan başla' dediler. Bir de öğretim görevlisiyim. Kabul etmediler beni. Yılmaz Yücetürk ve Fevzi Aydın ile konuştuk. Oradalardı. Beni gördüler, neden geldiğimi sordular. 'Ben profesyonel futbolcuyum, antrenörlük kursu yapmaya geldim' dedim.Okulda eğitim Almancaydı. 'Yeterli seviyede Almanca ile okulu okuyabilir' diye bir evrak var, onu istediler. Dil kursuna gittim ve sınava girdim. Direkt okulun öğrencisi oldum. Okul başladı ve adamlara teşekkür ettim. 'İyi ki ilk etapta direkt kabul etmemişsiniz' dedim.Türkiye bu eğitim tarzıyla Avrupai tarzda bir antrenör yetiştiremez. Bizim mesela TFF'de Oğuz Çetin göreve geldi. Eğitimin başında. Ne oluyor ve nasıl oluyor? Burada mühendislik eğitimi mi var? Bu çok özel bir iş. Türkiye'deki 150 üniversite ile söyleşi yaptık. Beni rektör arıyor, 'Hocam çocuklar anket yaptı seni istiyor' diyorlar. Orada futbol konuşmuyorum. Türkiye'deki durumu anlatıyorum. Kendi durumumu örnek vererek, 'Beni yalan konuşturmayın' diyorum. Bir bilim adamı, yetkili geldiğinde çocuklara öyle güzel anlatıyor ki... 'Çocuklar beni yalancı yapmayın. Hepiniz kendinizi kurtarın' dedim mesela. 'Yeter ki olmak isteyin' dedim. Bizde maalesef Türk gençliğine gelecek hazırlanamıyor. Liyakat, saygı da yok. Her yerde bir genel müdür var ama içi boş. Futbolu hayattan ayrı tutamıyoruz. Neden? Çünkü futbol hayattır.Türkiye'de maalesef kendimizi aldatıyoruz.Benim safiyane bir düşüncem var. 69 yaşındayım. 53 seneden beri futbolun içindeyim. 30 farklı takım çalıştırdım. Şu an takım çalıştırmıyorum. Türkiye Ligi'nde Şenol Güneş'ten sonra en fazla maçta görev yapan antrenörüm. Türkiye'deki antrenörler listesinde 35 yıllık aralıksız çalışmış bir antrenörüm, düşünün. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde görev yaptım. Yemesinden içmesine, tesisleşmeye, yöneticinin ne anlamda bu işi yaptığına, kültürüne, hepsine hakimim. Kendisini güncelleyen de biriyim.Seminerlerde futbolda yeni bilgiler varmış gibi anlatıyorlar. Önceki yıllardaki gelişmeleri satıyorlar! Biz dünya futboluna yetişemeyeceğiz. Sporu yönetenlere çağrıda bulunuyorum; uygun bir yerde, alanda bütün spor branşlarının tesisleşmesini yapın, araştırmalar yapın. Doğru bilgiyi edinin. Bilime önem verelim!Bilgiyi sunabilecek üniversite bize lazım olan bilgiyi vermiyor, veremiyor.Gelen yabancılara bir tek sözüm yok. Getirmişsin göreve, ülkesindeTürkiye de bu işin doğrusunu yapmak gerek. Herkes birbirini kandırıyor.'Başımızda bugün futboldan gelmiş bir Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı'na gidelim' diyor. Bizim konumuz futbol. Futbolda çok sıkıntılı bir durum var. Bu sistemde bu iş gitmiyor. İsim değiştirerek de bu iş çözülmez. Yapısal, köklü bir değişiklik gerekiyor.Tabii ki. Allah aşkına sen kimlerle yarışıyorsun? Faroe Adaları ile mi yarışıyoruz? Lüksemburg, Faroe Adaları gibi takımları aynı sıklette görmüyorum ki. Futbol sosyal bir olaydır. Toplum psikolojisini dengeliyor. Alınan kötü sonuçlarla toplum özgüvenini kaybediyor.Günü kurtarma modelleri ile ilerliyoruz.Bazı başkanlar beni arıyor, 'Tesis yapmak istiyoruz, arsa vermiyorlar' diye serzenişleri var. Bu kriterleri gerçekleştirmek için ne yapmak lazım?Biz 3 tane Türk oyuncu oynatıyoruz. Onu da kuralla oynatıyorsun.Bu ülkenin sorunlarına bizler kafa patlatıyoruz. Türk futbolu adına halen günü kurtarıyorlar. Onun geleceği, bunun işleri... Kusura bakmasınlar. Sporun çok önemli olay olduğunu anlayan sayısı çok az.Üretmek başarı demektir. Ülkede başarı elde ediyorsun ama Avrupa'da başarın yok. Eski başarılarla avunuyoruz.Soruyorum; büyük takımlar siz nasıl büyüksünüz? Zamanla ilgili olarak evet büyüksünüz. 100 senelik kulüpler ne halde? Nasıl bu hale geldi? Bakıyoruz Fenerbahçe'nin Dereağzı'nda, Fikirtepe'de yeri var. Beşiktaş'ın Fulya'da yeri var. Sen buralarda oyuncu yetiştireceksin. Öyle mi? İstanbul'da 100 yıldır bir yer alıp da oyuncu yetiştirecek alan bulamamışız. Avrupa'da ne başarımız var? Futbolu yöneten arkadaşlar insanları aptal mı sanıyorlar?Futbolcular çıkıyorlar, oynuyorlar Günün sonunda birisi kazanıyor ya da da berabere bitiyor. İlk defa birbirlerini yenmiyorlar. Son da olmayacak.Sağlıklı bir hakem yetiştirebiliyor muyuz, oyuncu yetiştirebiliyor muyuz? Hayır.Türkiye'nin derdi belli. Yabancı mı gelsin, yerli mi? İsimleri değiştirerek bu işi çözemezsin.Devletimizin sorunu mu bitti? Gerekli yetkiler verilip 'Ne yaparsınız yapın denilmesi' lazım. Bu delegasyon, eline aldığı gücü terk etmez. Kurallar değişirse tabii başka. Delegasyon doğru düzgün yapılırsa, futboldan her türlü paydaş içine girer. Girmeli. Bu daha doğru olur.u ülke dinamik bir ülke. Ülkede gitmediğim yer kalmadı. Yaşananlara, bana yapılan haksızlığa üzülüyorum, kahroluyorum. Elimizde un var, her şey var ama bir helvayı yapamıyoruz. Gittiğim seminerlerde de anlatırım. Ailelere takım sporları yaptırmalarını öneriyorum. En azından kolektif yaşamı öğrenirler. Acıyı, kaybetmeyi, hayatta olan şeyleri öğrenirler. Çok önemli bir aktiviteyi savsaklamak bize özgü bir şey herhalde.Sporu yöneten arkadaşlardan rica ediyorum. Yabancı antrenörü niye getiriyorlar? Türk'ten fazla biliyor diye. Değil mi? Bu Türk antrenörü kim yetiştiriyor peki? Demek ki Türk antrenörün yeterli olmuyor. 'Dünyanın en iyi antrenörünü getireceğiz' dediler. Geldi mi? Öyle bir kavram mı var? TFF şu anda kendini reddediyor. UEFA bile lisanssız antrenörlerimizi görüyor. Ama TFF'nin umurunda değil. İsim olarak eleştirmiyorum. Ahmet, Mehmet, kimse kırılmasın. Kuralsız yönetiliyoruz. Olmaz bu. Burası dingonun ahırı değil! İstediğin kadar iyi futbolcu ol, antrenörlük için yeterli eğitimi almadan olmaz.Bütün kurumların doğru yapıyı oluşturması için bir araya gelmesi lazım artık. Yoksa elit seviyede sporcu da yetiştiremezsin.Cengiz, Çağlar gibi oyuncular bu ülkeden çıkar. Çıkmaması mümkün değil. Yeter ki doğru yapıyı kuralım ve çıkarmasını bilelim.