23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Yenilmez armada Galatasaray

Galatasaray, Bodo galibiyetiyle birlikte Avrupa'da iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkartırken, RAMS Park'ta oynadığı son 30 maçta da hiç mağlubiyet görmedi.

calendar 24 Ekim 2025 09:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Yenilmez armada Galatasaray
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tarihinde ilk kez karşı karşıya geldiği Bodo Glimt'e RAMS Park gerçeğini tattıran sarı-kırmızılılar, iç sahadaki başarılı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

Bodo galibiyetiyle birlikte G.Saray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 30 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı. RAMS Park'ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 30 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 30 resmi karşılaşmada; 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi. Cimbom ayrıca Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 7 maçta da hiç mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçten 5 galibiyet ve 2 beraberlik çıkarmayı başardı. RAMS Park'taki atmosfer yine tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, başarıda taraftara önemli bir pay çıkartılıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.