Yeni sezonda yeni Beşiktaş!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve tek umudu Türkiye Kupası olan Beşiktaş yepyeni bir takım olacak. Yönetim gelecek sezon taraftarın keyifle izleyeceği bir takım için çalışmalara başladı.
Buna göre siyah beyazlıların kadrosunda bulunan yedi oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Gelecek sezon için düşünülmeyen Daniel Amartey şimdiden kendisine takım aramaya başladı. Ülkesine dönmek isteyen Alex-Oxlade Chamberlain'e de 'kal' denmeyecek.
Ante Rebic kesin olarak kadroda düşünülmüyor ancak Hırvat oyuncuyla ilgilenen kulüp yok. Yönetim elde kalsa bile bile Rebic'i kadro dışı bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal'la da yolların ayrılması planlanıyor. Suudi Arabistan'dan birçok kulübün gözdesi olan Vincent Aboubakar da gönderilerek bonservis geliri elde edilecek. Jackson Muleka da yolların ayrılacağı isimlerden. Kongolu oyuncuya Belçika'dan taliplerin olduğu öğrenildi. Öte yandan Valentin Rosier ve Jean Onana'nın, kiralandığı kulüpler tarafından satın alma opsiyonlarının kullanılması beklenmiyor.
KARARI NİSAN AYINDA
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la birlikte sözleşmesi yenilenmeyen Cenk Tosun, kulüp arıyor. 32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.
HULL CITY İSTİYOR
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden olan Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini iletirken, yeni rotası da belli oldu. O da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City.
Beşiktaş Kulübü, kaynakları verimli kullanmak ve doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verdi. Komitenin başında ikinci başkan Hüseyin Yücel yer alacak.
Buna göre siyah beyazlıların kadrosunda bulunan yedi oyuncuyla sezon sonunda yollar ayrılacak. Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Gelecek sezon için düşünülmeyen Daniel Amartey şimdiden kendisine takım aramaya başladı. Ülkesine dönmek isteyen Alex-Oxlade Chamberlain'e de 'kal' denmeyecek.
Ante Rebic kesin olarak kadroda düşünülmüyor ancak Hırvat oyuncuyla ilgilenen kulüp yok. Yönetim elde kalsa bile bile Rebic'i kadro dışı bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Rachid Ghezzal'la da yolların ayrılması planlanıyor. Suudi Arabistan'dan birçok kulübün gözdesi olan Vincent Aboubakar da gönderilerek bonservis geliri elde edilecek. Jackson Muleka da yolların ayrılacağı isimlerden. Kongolu oyuncuya Belçika'dan taliplerin olduğu öğrenildi. Öte yandan Valentin Rosier ve Jean Onana'nın, kiralandığı kulüpler tarafından satın alma opsiyonlarının kullanılması beklenmiyor.
KARARI NİSAN AYINDA
Beşiktaş'ta Salih Uçan'la birlikte sözleşmesi yenilenmeyen Cenk Tosun, kulüp arıyor. 32 yaşındaki oyuncu daha önce kendisiyle ilgilenen MLS ekipleriyle transfer görüşmelerinde bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun kararını nisan ayında vereceği öğrenildi.
HULL CITY İSTİYOR
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden olan Yusuf Yazıcı'dan kötü haber geldi. Tecrübeli oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini iletirken, yeni rotası da belli oldu. O da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City.
Beşiktaş Kulübü, kaynakları verimli kullanmak ve doğru futbolcu transferleri yapmak adına futbol A takımıyla ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verdi. Komitenin başında ikinci başkan Hüseyin Yücel yer alacak.