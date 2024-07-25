Yeni MHK'den şok karar: FIFA kokartlı hakem liste dışı

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu, yeni sezon öncesi ilk büyük kararını verdi ve FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışı bıraktı.



Bitigen, yeni sezonda Süper Lig, A, B, C Klasman Hakem Listeleri'nde kendine yer bulamadı.



Abdülkadir Bitigen, salı günü Midtjylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında düdük çalmıştı.



İşte gelecek sezon Süper Lig'de maç yönetecek hakemler...



* Zorbay Küçük

* Alper Akarsu

* Burak Pakkan

* Kadir Sağlam

* Burak Şeker

* Murat Erdoğan

* Ömer Faruk Turtay

* Bahattin Şimşek

* Oğuzhan Çakır

* Arda Kardeşler

* Cihan Aydın

* Ali Şansalan

* Ümit Öztürk

* Turgut Doman

* Abdullah Buğra Taşkınsoy

* Çağdaş Altay

* Mehmet Türkmen

* Mert Güzenge

* Tugay Kaan Numanoğlu

* Emre Kargın

* Halil Umut Meler

* Muhammet Ali Metoğlu

* Atilla Karaoğlan



13 VAR HAKEMİ AÇIKLANDI



Süper Lig'de gelecek sezon görev alacak VAR hakemleri de açıklandı. İşte o hakemler...



* Mustafa İlker Coşkun

* Serkan Tokat

* Mustafa Öğretmenoğlu

* Özgür Yankaya

* Emre Malok

* Neslihan Muratdağı

* Onur Özütoprak

* Hakan Ceylan

* Kutluhan Bilgiç

* Alper Çetin

* Koray Gençerler

* Erkan Engin

* Bülent Birincioğlu





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