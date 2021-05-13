Yeni Malatyaspor'da tepki: 'Teşvik primi iddiaları üzüyor'

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, karşılaşma öncesindeki iddialara tepki gösterdi.



Radyospor'da Salim Manav'a konuşan Adil Gevrek, "Şampiyonluk yarışında önemli takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Biz de Yeni Malatyaspor olarak önemli bir camiayız. Biz Yeni Malatyaspor'uz. Biz, bize yakışan neyse onu yaparız. Her çıktığımız maçta nasıl oynuyorsak, nasıl kazanmak için sahada oluyorsak, Galatasaray maçında da kazanmak için sahada olacağız. Bizim bir başka takım için bir şey yapmamız asla söz konusu olamaz. Sosyal medyada çirkin söylemler dile getirilir ama Yeni Malatyaspor çıkar futbolunu oynar. Hangi takım şampiyon olursa olsun biz saygı duyarız. Şampiyon olacak takımın bizim için önemi yok. Teşvik primi iddiaları sosyal medyada konuşuluyor, bunlar bizi üzüyor. Biz sahada çıkar futbolumuzu oynarız. Yeneriz, yeniliriz ama çıkar futbolumuzu oynarız. Galatasaray maçında da oyuncularımız onurlu ve karaketerli bir duruş ortaya koyacaklardır. Tevşik primi dedikoduları her zaman söylenir, söylenmiştir de... Bu iddialar Türk futboluna zarar verir." dedi.



'Adem ve Semih'i oynatmamak saygısızlık olur'



Başkan Gevrek, Galatasaray'da bir dönem forma giyen Adem Büyük ve Semih Kaya hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Adem Büyük geçen sezon, Semih Kaya da farklı dönemlerde Galatasaray'da futbol oynamış olabilirler. Galatasaray maçında iki oyuncuyu oynatmamak, bu oyuncularla maç öncesinde konuşmak, bu oyunculara büyük saygısızlık olur. Adem ve Semih'in Galatasaray'la gönül bağı olmuş olsa bile bu iki arkadaşımız profesyonel futbolculardır, şu anda Yeni Malatyaspor için mücadele etmektedirler. "



'Algı yapanlar keşke Y. Malatya'yı takip etselerdi'



Beşiktaş'ta daha önce forma giyen Olcay Şahan'la sosyal medyada gündeme gelen 'Galatasaray maç kadrosunda yok' söylentileri ile ilgili Gevrek, "Olcay Şahan geçen maçta da kadroda yer almadı. Algı yapan arkadaşlar keşke Yeni Malatyaspor'u takip etselerdi. Henüz Galatasaray maçı kadromuz belli değil, 21 kişilik kadro hakkında kararı hocamız İrfan Buz verecek." şeklinde konuştu.



