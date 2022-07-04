EMİR YAŞAR, A TAKIMI HEDEFLİYOR

EN DEĞERLİ KALECİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Şampiyonluk mücadelesinde her mevkide iyi futbolcuya ihtiyaç duyacak Beşiktaş, bir taraftan altyapıdan oyunculara da şans tanımak istiyor. Siyah-beyazlılarda kaleci mevkisi için rekabete katılacak yeni isim Emir Yaşar olacak. Yaşar, deyim yerindeyse A Takım için yanıp tutuşuyor.Beşiktaş'ın son dönemde kale bölgesinde birçok ismi A Takım kadrosuna çıkarması dikkati çekiyor. Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin gibi isimlerden sonra 16 yaşındaki Emir Yaşar da rekabete katılmanın hesaplarını yapıyor.U17 Uluslararası Turnuvası Kosova'da şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Yaşar, turnuvanın en değerli kalecisi ödülüne layık görüldü. Ödülü aldıktan sonra ise Emir, "En iyi kaleci ödülünü aldığım için çok mutluyum emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.