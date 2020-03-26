Yassine Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı!

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken kalan alacakları sebebiyle FIFA'ya başvurdu. FIFA, Benzia'yı haklı buldu.Yassine Benzia, geçtiğimiz sezon Lille'den kiralanmış, sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hem alacakları hem de kendisine kesilen para cezaları nedeniyle FIFA'ya başvurdu.FIFA, oyuncunun maaşının, bonuslarının ve kesilen cezaların Benzia'ya geri ödenmesine karar verdi. Sarı- Lacivertliler, şu anda futbol hayatını Dijon'da sürdüren Cezayirli futbolcuya 45 gün içinde 840 bin Euro ödemek zorunda.