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''Yasin 10 Feghouli, 50 Belhanda eder''

Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Belhanda ve Feghouli'deki ısrarını eleştirirken, Yasin Öztekin'in bu iki isimden de iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com
''Yasin 10 Feghouli, 50 Belhanda eder''
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02 Mayıs 2018 10:36
Spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç, geçtiğimiz gün A Spor'da yayınlanan programda dikkat çekici ifadeler kullandı.

Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'daki ısrarını eleştirirken, Yasin Öztekin'i övdü.

Duayen yorumcu canlı yayında Yasin'in Belhanda ve Feghouli'den çok daha iyi olduğunu söylerken ''Feghouli ve Belhanda'da ısrar eden hocanın yaratıcı olduğunu bana kimse söylemesin. Yasin, 10 tane Feghouli, 50 tane Belhanda eder. Ama oynatırsan, güven verirsen. Başta Igor öyleydi arkadan Fatih de aynı yolu devam ettirdi. Yasin'i bitirdiler'' ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, Süper Lig'de 18 maçta sadece 738 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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