''Yasin 10 Feghouli, 50 Belhanda eder''

İLGİLİ VİDEO

Spor yazarı ve yorumcusu, geçtiğimiz gün A Spor'da yayınlanan programda dikkat çekici ifadeler kullandı.Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç,'inve'daki ısrarını eleştirirken, Yasin Öztekin'i övdü.Duayen yorumcu canlı yayında Yasin'in Belhanda ve Feghouli'den çok daha iyi olduğunu söylerkenifadelerini kullandı.Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, Süper Lig'de 18 maçta sadece 738 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.