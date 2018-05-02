''Yasin 10 Feghouli, 50 Belhanda eder''

Spor yazarı ve yorumcusu Hıncal Uluç, geçtiğimiz gün A Spor'da yayınlanan programda dikkat çekici ifadeler kullandı.
Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'daki ısrarını eleştirirken, Yasin Öztekin'i övdü.
Duayen yorumcu canlı yayında Yasin'in Belhanda ve Feghouli'den çok daha iyi olduğunu söylerken ''Feghouli ve Belhanda'da ısrar eden hocanın yaratıcı olduğunu bana kimse söylemesin. Yasin, 10 tane Feghouli, 50 tane Belhanda eder. Ama oynatırsan, güven verirsen. Başta Igor öyleydi arkadan Fatih de aynı yolu devam ettirdi. Yasin'i bitirdiler'' ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, Süper Lig'de 18 maçta sadece 738 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulunan Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'daki ısrarını eleştirirken, Yasin Öztekin'i övdü.
Duayen yorumcu canlı yayında Yasin'in Belhanda ve Feghouli'den çok daha iyi olduğunu söylerken ''Feghouli ve Belhanda'da ısrar eden hocanın yaratıcı olduğunu bana kimse söylemesin. Yasin, 10 tane Feghouli, 50 tane Belhanda eder. Ama oynatırsan, güven verirsen. Başta Igor öyleydi arkadan Fatih de aynı yolu devam ettirdi. Yasin'i bitirdiler'' ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yasin Öztekin, Süper Lig'de 18 maçta sadece 738 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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