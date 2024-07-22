Yabancı sınırı 14'e yükseltildi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı sonrası yabancı sınırının 12'den 14'e yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yabancı sınırı 14'e yükseltildi!
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22 Temmuz 2024 19:05
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 19:08
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimi, İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki ilk büyük hamlesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı sonrası yabancı sınırının 12'den 14'e yükseltilmesi kararlaştırıldı. Alınan karara göre kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek olan Süper Lig kulüpleri, sahada istedikleri kadar yabancı oyuncuyla yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Öte yandan Hacıosmanoğlu'nun seçildikten sonraki çağrısı sonrası, TFF'nin eski dönemine ait tüm kurullar istifalarını sundu.

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