Xavi: "Sezon sonunda takımdan ayrılacağım"

Barcelona teknik direktörü Xavi kaybedilen Villareal maçı sonrası sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Xavi: 'Sezon sonunda takımdan ayrılacağım'
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28 Ocak 2024 00:09
İspanya La Liga'da deplasmanda Villareal'e 5-3 kaybedilen maçın sonrasında Barcelona teknik direktörü Xavi flaş bir karar aldı.

Basın toplantısında konuşan Xavi sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İşte Xavi'nin açıklaması:

"30 Haziranda Barcelona'dan ayrılacağım. Bu konuyu Başkan ve teknik ekiple birlikte konuştuk. Barcelona'nın bir değişime kesinlikle ihtiyacı var."

2 KUPA KAZANDI

2021 yılında Barcelona teknik direktörlüğüne geçen Xavi 3, sezonda toplamda 122 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.03 puan ortalaması tuttururken bir kez La Liga'yı bir kez de İspanya Süper Kupası'nı kazandı.

 

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