Wout Weghorst, golü unuttu

Beşiktaş'ta Wout Weghorst, ligdeki son 3 maçta sessiz kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Wout Weghorst, golü unuttu
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17 Ekim 2022 00:12
Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Wout Weghorst golsüzlük serisini 3 maça çıkardı.

Geride kalan 10 haftada 3 gol kaydedebilen Hollandalı oyuncu, 7. haftadaki İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçlarından sonra Trabzonspor maçını da boş geçti.

Weghorst, İstanbulspor dışında VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşamamıştı.

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