Wolves ilk yarıda 3 puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.



Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Wolverhapton 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Wolves, 18. dakikada Ait Nouri ve 27. dakikada Podence'in golleriyle skoru kısa sürede 2-0 yaptı. İlk yarı 2-0 biterken ikinci yarıda Wolves farkı açmaya, Crystal Palace ise eşitliği sağlamaya çalıştı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Milivojevic kırmızı kart görerek Palace'ı 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Wolverhampton 13 puana yükselirken Crystal Palace ise 10 puanda kaldı.



