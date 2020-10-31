Wolves ilk yarıda 3 puanı aldı

Wolverhampton ile Crystal Palace'ı karşı karşıya getiren Premier Lig'in 7. hafta mücadelesinde kazanan ev sahibi ekip oldu.

Abone Ol
Wolves ilk yarıda 3 puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2020 00:58
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Wolverhapton 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Wolves, 18. dakikada Ait Nouri ve 27. dakikada Podence'in golleriyle skoru kısa sürede 2-0 yaptı. İlk yarı 2-0 biterken ikinci yarıda Wolves farkı açmaya, Crystal Palace ise eşitliği sağlamaya çalıştı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Milivojevic kırmızı kart görerek Palace'ı 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Wolverhampton 13 puana yükselirken Crystal Palace ise 10 puanda kaldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için