İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Wolverhampton, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Molineux Ground Stadyumu'ndaki maçı Wolverhampton 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren tek golü 9. dakikada Tote Gomes attı.
Bu sonucun ardından Wolverhampton, ligde 40 puana yükseldi. Aston Villa 54 puanda kaldı.
Wolverhampton, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Aston Villa ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Wolverhampton / Twitter
Karşılaşmada Wolverhampton'a galibiyeti getiren tek golü 9. dakikada Tote Gomes attı.
Bu sonucun ardından Wolverhampton, ligde 40 puana yükseldi. Aston Villa 54 puanda kaldı.
Wolverhampton, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Aston Villa ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.
Görsel Kaynak: Wolverhampton / Twitter
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