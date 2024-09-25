Wojciech Szczesny'den Barcelona açıklaması!

Ter Stegen'in sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Barcelona, bu yaz emekli olduğunu açıklayan Wojciech Szczesny ile görüşmelere başladı.



Polonyalı kaleci, Barcelona'nın yaptığı teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Szczesny, Katalan deviyle yaptığı görüşmeleri doğruladı.



"BU SAYGISIZLIK OLURDU"



Yapılan teklifle ilgili konuşan başarılı kaleci, "Barcelona'nın tarihine büyük saygı duyuyorum, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Ter Stegen'in sakatlanmasının ardından onlar için ortaya çıkan durumu anlıyorum ve bu seçeneği değerlendirmemem saygısızlık olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



BARCELONA'NIN TEKLİFİ



Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Wojciech Szczesny'e sezon sonuna kadar 3 Milyon euro maaş teklif etti.



ANLAŞMA SAĞLANDI



İspanyol basını, Wojciech Szczesny'nin Barcelona ile anlaşma sağladığını ve oyuncunun birkaç saat içinde sağlık kontrolünden geçeceğini yazdı. Polonyalı kaleci sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.



Son olarak Juventus forması giyen 34 yaşındaki file bekçisi, bu yaz emekli olduğunu açıklamıştı.



