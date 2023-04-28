Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Bucks ile olan sözleşmesini bu yaz uzatmasının 'zor bir ihtimal olduğu' iddia edildi.



ESPN'in NBA Today programında konuşan Brian Windhorst, bu Eylül ayında Bucks ile sözleşme uzatmaya hak kazanacak olan Giannis hakkında konuştu.



Antetokounmpo, takıma tekrar uzun vadeli bir taahhütte bulunmadan önce beklemeyi seçebilir ya da yaklaşık 113 milyon dolarlık sözleşmesine iki sezon daha ekleyebilir.



Windhorst, Giannis hakkında şunları söyledi:



"Giannis'in bu yaz sözleşmesini uzatmasını pek olası görmüyorum. Kontratında iki yılı kalmış olsa da, takımda olup bitenlerin yanı sıra yeni takım sahipleri de hesaba katıldığında, bu durumu çok zorlaştırıyor.



Ve ayrıca Bucks, mükerrer vergiye doğru gidiyor. Her yıl şampiyonluk için yarışan ve yüksek miktar para harcayan takımların başına bunlar hep gelir. Bu takımdaki her şey daha pahalı hale gelmek üzere.



Bunların yanı sıra, gelecekte bu kadroyu geliştirme yollarını sınırlayacak yeni kurallarımız da (toplu iş sözleşmesi) geliyor. Takım şu anda 20'li yaşlarında bir süperstara sahip olan ve şampiyonluk penceresi yavaşça kapanmaya başlayan bir takım. Ligde bu yaz Bucks'ta neler olup biteceğini yakından takip edecek olan birçok ekip olacak."





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