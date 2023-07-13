Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova

Wimbledon tek kadınlarda Marketa Vondrousova, Elina Svitolina'yı 2-0 mağlup ederek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Wimbledon tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 17:23
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, finale çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya özel davetiyle katılan Svitolina, yarı finalde dünya klasmanının 42 numarası Vondrousova ile karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Çek sporcu, Aryna Sabalenka (2) - Ons Jabeur (6) maçının galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery