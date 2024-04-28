Avrupa şampiyonu Yiğit'in şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından geçen hafta düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Genç Erkek 45 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan 8'inci sınıf öğrencisi Yiğit Keskin, elde ettiği başarı ile dünya şampiyonası için vize aldı. 3-14 Eylül 2024 tarihinde Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Yiğit Keskin, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Keskin, 2023 yılında elde ettiği Avrupa şampiyonluğu ünvanının yanına, bir de dünya şampiyonluğu eklemek istediğini söyledi.



"KARİYERİMDE 4 TÜRKİYE, BİR AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR



Mahallede top oynarken, arkadaşlarının spora gitmesinden heveslenerek, dövüş sporuna başladığını söyleyen Keskin, "Kariyerimde 4 Türkiye şampiyonluğu bir de Avrupa şampiyonluğu var. Şimdiki hedefim ise Tayland'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası. Orada inşallah ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. İlk katıldığım şampiyonada Türkiye şampiyonu oldum. Muaythai'de 2022 ve 2023 sürecinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu aldım. 1 hafta öncede Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi hedefim Tayland'da dünya şampiyonu olmak. Ailem ilk olarak tehlikeli bir spor olduğunu söylüyordu, göndermek istemiyorlardı. Şampiyonlukları geldiğinde onlar da istemeye ve gurur duymaya başladılar" dedi.



ANTRENÖRÜ CİHAN YURT: ALTIN MADALYAYI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ



Sporcusunun Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda başarı elde edeceğine inandığını söyleyen Canik Belediyespor Antrenörü Cihan Yurt, "Yiğit, başarılı sporcularımızdan bir tanesi. Daha önce bizlere 3 Türkiye şampiyonluğu yaşatmıştı. Bu başarısı ile dördüncü Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Bu bizim için büyük bir gurur. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Avrupa şampiyonu olarak da ülkemize altın madalya kazandırdı, bizi gururlandırdı. Bu şampiyonluğu ile birlikte, Tayland'da yapılacak dünya şampiyonası için vize aldı. 3-14 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Muaythai Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Orada da elinden gelen gayreti ve mücadeleyi sergileyeceğine eminiz. Altın madalyayı ülkemize getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.





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