Fenerbahçe'den İsmail Yüksek açıklaması

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek açıklaması
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28 Nisan 2024 15:35
Son güncelleme 28 Nisan 2024 15:37
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlık nedeniyle 17. dakikada oyundan çıkan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli oyuncu, sezonu kapattı.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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