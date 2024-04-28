1. Lig'de küme hattı karıştı!

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala küme hattını yakından ilgilendiren birbirinden kritik 4 maç oynandı.
KEÇİÖRENGÜCÜ GARANTİLEDİ
Ümraniyespor'u konuk eden Keçiörengücü, rakibini 4-2 mağlup ederek küme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi. Ümraniyespor ise 37 puanla tehlike hattından kaldı. Keçiörengücü'nün gollerini 11 ve 41. dakikalarda Görkem Bitin, 17. dakikada Traore, 34. dakikada Jürgen Bardhi attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 44 ve 47. dakikalarda Fenerbahçe'den kiralanan Tiago Çukur kaydetti.
EYÜPSPOR, URFA'YI ATEŞE ATTI
Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Cihat Arslan'ın ekibi Urfaspor 34 puanla küme hattının 1 puan üstünde kaldı. Eyüpspor'un gollerini 23 ve 41. dakikalarda Caner Erkin, 74. dakikada ise Bruno attı. Şanlıurfaspor'un tek golü 49. dakikada penaltıdan Paixao'den geldi.
ADANA KIRMIZIDA KALDI
Haftaya 32 puanla küme hattında giren Adanaspor, en yakın rakibinden biri olan Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, aldığı bu sonuçla 33 puana yükseldi ve küme hattından kurtulamadı. Manisa FK ise rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkararak bir nebze de olsa nefes aldı.
Küme hattında yer alan bir diğer takım olan Tuzlaspor, play-off'a kalmak için mücadele eden Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı ve 34 puanla haftayı küme hattının 1 puan üstünde tamamladı.
Sonuçlar
Adanaspor 1-1 Manisa FK
Boluspor 3-1 Altay
Erzurumspor 2-1 Çorum
Giresunspor 2-3 Sakaryaspor
Göztepe 2-0 Gençlerbirliği
Keçiörengücü 4-2 Ümraniyespor
Kocaelispor 3-1 Bandırmaspor
Şanlıurfaspor 1-3 Eyüpspor
Tuzlaspor 0-0 Bodrumspor
KÜME HATTINDA PUAN DURUMU
11. (39) Keçiörengücü
12. (37) Manisa FK
13. (37) Ümraniyespor
14. (34) Şanlıurfaspor
15. (34) Tuzlaspor
*******************
16. (33) Adanaspor
17. (15) Altay
18. (7) Giresunspor
KEÇİÖRENGÜCÜ GARANTİLEDİ
Ümraniyespor'u konuk eden Keçiörengücü, rakibini 4-2 mağlup ederek küme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi. Ümraniyespor ise 37 puanla tehlike hattından kaldı. Keçiörengücü'nün gollerini 11 ve 41. dakikalarda Görkem Bitin, 17. dakikada Traore, 34. dakikada Jürgen Bardhi attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 44 ve 47. dakikalarda Fenerbahçe'den kiralanan Tiago Çukur kaydetti.
EYÜPSPOR, URFA'YI ATEŞE ATTI
Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Cihat Arslan'ın ekibi Urfaspor 34 puanla küme hattının 1 puan üstünde kaldı. Eyüpspor'un gollerini 23 ve 41. dakikalarda Caner Erkin, 74. dakikada ise Bruno attı. Şanlıurfaspor'un tek golü 49. dakikada penaltıdan Paixao'den geldi.
ADANA KIRMIZIDA KALDI
Haftaya 32 puanla küme hattında giren Adanaspor, en yakın rakibinden biri olan Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, aldığı bu sonuçla 33 puana yükseldi ve küme hattından kurtulamadı. Manisa FK ise rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkararak bir nebze de olsa nefes aldı.
Küme hattında yer alan bir diğer takım olan Tuzlaspor, play-off'a kalmak için mücadele eden Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı ve 34 puanla haftayı küme hattının 1 puan üstünde tamamladı.
Sonuçlar
Adanaspor 1-1 Manisa FK
Boluspor 3-1 Altay
Erzurumspor 2-1 Çorum
Giresunspor 2-3 Sakaryaspor
Göztepe 2-0 Gençlerbirliği
Keçiörengücü 4-2 Ümraniyespor
Kocaelispor 3-1 Bandırmaspor
Şanlıurfaspor 1-3 Eyüpspor
Tuzlaspor 0-0 Bodrumspor
KÜME HATTINDA PUAN DURUMU
11. (39) Keçiörengücü
12. (37) Manisa FK
13. (37) Ümraniyespor
14. (34) Şanlıurfaspor
15. (34) Tuzlaspor
*******************
16. (33) Adanaspor
17. (15) Altay
18. (7) Giresunspor
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