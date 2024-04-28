1. Lig'de küme hattı karıştı!

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala küme hattını yakından ilgilendiren birbirinden kritik 4 maç oynandı.



KEÇİÖRENGÜCÜ GARANTİLEDİ



Ümraniyespor'u konuk eden Keçiörengücü, rakibini 4-2 mağlup ederek küme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ve ligde kalmayı garantiledi. Ümraniyespor ise 37 puanla tehlike hattından kaldı. Keçiörengücü'nün gollerini 11 ve 41. dakikalarda Görkem Bitin, 17. dakikada Traore, 34. dakikada Jürgen Bardhi attı. Ümraniyespor'un gollerini ise 44 ve 47. dakikalarda Fenerbahçe'den kiralanan Tiago Çukur kaydetti.



EYÜPSPOR, URFA'YI ATEŞE ATTI



Süper Lig'e çıkmayı daha önce garantileyen Eyüpspor, Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Cihat Arslan'ın ekibi Urfaspor 34 puanla küme hattının 1 puan üstünde kaldı. Eyüpspor'un gollerini 23 ve 41. dakikalarda Caner Erkin, 74. dakikada ise Bruno attı. Şanlıurfaspor'un tek golü 49. dakikada penaltıdan Paixao'den geldi.



ADANA KIRMIZIDA KALDI



Haftaya 32 puanla küme hattında giren Adanaspor, en yakın rakibinden biri olan Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, aldığı bu sonuçla 33 puana yükseldi ve küme hattından kurtulamadı. Manisa FK ise rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkararak bir nebze de olsa nefes aldı.



Küme hattında yer alan bir diğer takım olan Tuzlaspor, play-off'a kalmak için mücadele eden Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı ve 34 puanla haftayı küme hattının 1 puan üstünde tamamladı.



Sonuçlar



Adanaspor 1-1 Manisa FK

Boluspor 3-1 Altay

Erzurumspor 2-1 Çorum

Giresunspor 2-3 Sakaryaspor

Göztepe 2-0 Gençlerbirliği

Keçiörengücü 4-2 Ümraniyespor

Kocaelispor 3-1 Bandırmaspor

Şanlıurfaspor 1-3 Eyüpspor

Tuzlaspor 0-0 Bodrumspor



KÜME HATTINDA PUAN DURUMU



11. (39) Keçiörengücü

12. (37) Manisa FK

13. (37) Ümraniyespor

14. (34) Şanlıurfaspor

15. (34) Tuzlaspor

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16. (33) Adanaspor

17. (15) Altay

18. (7) Giresunspor





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