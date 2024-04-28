Vedat Muriqi'nin golü galibiyete yetmedi

İspanya La Liga'nın 33. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Cadiz, Mallorca'yı konuk etti.



Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.



Mallorca'nın golünü 12. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Karşılaşmada beraberliği getiren golü ise 59. dakikada Mallorcalı Omar Mascarell kendi kalesine attı.



1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mallorca 32, küme düşme hattındaki Cadiz ise 26 puana ulaştı.



Son 5 haftanın oynanacağı ligde bir sonraki hafta Mallorca, Atletico Madrid'i konuk edecek. Cadiz ise Real Madrid'e konuk olacak.





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