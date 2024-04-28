Vedat Muriqi'nin golü galibiyete yetmedi

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Cadiz'in Mallorca'yı konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vedat Muriqi'nin golü galibiyete yetmedi
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28 Nisan 2024 17:01
İspanya La Liga'nın 33. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Cadiz, Mallorca'yı konuk etti.

Estadio Nuevo Mirandilla'da oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Mallorca'nın golünü 12. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Karşılaşmada beraberliği getiren golü ise 59. dakikada Mallorcalı Omar Mascarell kendi kalesine attı. 

1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Mallorca 32, küme düşme hattındaki Cadiz ise 26 puana ulaştı. 

Son 5 haftanın oynanacağı ligde bir sonraki hafta Mallorca, Atletico Madrid'i konuk edecek. Cadiz ise Real Madrid'e konuk olacak. 

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