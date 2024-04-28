Manchester United'da Araujo için dev teklif hazırlığı!

Manchester United, Barcelona forması giyen Ronald Araujo için 80 milyon euronun üstünde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'da Araujo için dev teklif hazırlığı!
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28 Nisan 2024 16:30
Gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'dan flaş bir hamle geldi.

Diario Sport'un haberine göre; Manchester ekibi, Barcelona forması giyen Ronald Araujo'yu gündemine aldı.

80 MİLYON EURO ÜZERİNDE TEKLİF

İngiliz devinin, Uruguaylı stoper için 80 milyon euro ödemeye hazır olan Bayern Münih'in teklifinin üzerine çıkarak Barcelona'ya 80 milyon euro üzerinde bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde, Erik Ten Hag'ın bu transfere onay verdiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona'da 34 maça çıkan Araujo, 1 gol kaydetti.

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