Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile Udinese karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta Bologna ile Udinese 1-1 berabere kaldı.



Bologna'nın golünü 78. dakikada Alexis Saelemaekers, Udinese'nin golünü 45+1. dakikada Martin Payero kaydetti.



Bologna'da Sam Beukema 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



En son Serie A'nın 28. haftasında sahasında Inter'e mağlup olan Bologna tam 6 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.



Bologna bu beraberlikle 63 puana çıkarken, Udinese de 29 puana yükseldi.



Bologna bir sonraki karşılaşmasında Torino deplasmanına giderken, Udinese sahasında Napoli'yi konuk edecek.





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