Bologna sahasında 1 puana razı oldu

İtalya Serie A karşılaşmasında Bologna ağırladığı Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna sahasında 1 puana razı oldu
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28 Nisan 2024 17:57
Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile Udinese karşı karşıya geldi. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta Bologna ile Udinese 1-1 berabere kaldı.

Bologna'nın golünü 78. dakikada Alexis Saelemaekers, Udinese'nin golünü 45+1. dakikada Martin Payero kaydetti.

Bologna'da Sam Beukema 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

En son Serie A'nın 28. haftasında sahasında Inter'e mağlup olan Bologna tam 6 maç sonra sahadan puansız ayrıldı.

Bologna bu beraberlikle 63 puana çıkarken, Udinese de 29 puana yükseldi.

Bologna bir sonraki karşılaşmasında Torino deplasmanına giderken, Udinese sahasında Napoli'yi konuk edecek.

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