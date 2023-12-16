Galatasaray'ın yıldız İsmi Wilfried Zaha'dan dikkat çeken paylaşım geldi.
Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yüzünün kapalı olduğu fotoğrafı paylaşarak.
Zaha yaptığı paylaşımda, "Kazananlar yalnızca kazanan değildir. Her zaman kazanırlar ama asla pes etmedikleri için kazanırlar! Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncunun yaptığı bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar, beğeni yağmuruna tuttu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Zaha, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yüzünün kapalı olduğu fotoğrafı paylaşarak.
Zaha yaptığı paylaşımda, "Kazananlar yalnızca kazanan değildir. Her zaman kazanırlar ama asla pes etmedikleri için kazanırlar! Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncunun yaptığı bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar, beğeni yağmuruna tuttu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Zaha, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU