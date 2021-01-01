Westbrook, Lakers'ta uzun süre kalacak mı?

Los Angeles Lakers'ın yeni yıldızı Russell Westbrook, Lakers'taki geleceği konusunda şüphe uyandıran açıklamalarda bulundu.



Oklahoma City Thunder'daki 11 yıllık görev süresinin ardından Russ, Houston Rockets, Washington Wizards ve şimdi de Lakers olmak üzere üç takım değiştirmişti.



Yakın tarihli bir basın toplantısında Westbrook, Lakers ile olan planlarını detaylandırdı:



"Bu ligde bunun bir iş olduğunu anlıyorsunuz. Sadece işinizi yapıyorsunuz ve ben de öyle yapacağım. Basketbolun iş tarafına ve nerede olacağımı bulmaya gelince, üç ya da dört yıl önce Lakers'ta olacağımı düşünmezdim. Bu henüz bana dank etmemiş bir şey.



Ama burada olduğum sürede, bildiğim en iyi şekilde rekabet edeceğim, elimden geleni ortaya koyacağım ve bu konuları basketbolun iş tarafına bırakacağım."



Westbrook'un Lakers ile sözleşmesi, 2021-22 sezonu için kendisine 44.2 milyon dolar öderken, sonraki yıl için 47.1 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu sunuyor.



