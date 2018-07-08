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West Ham Menajeri, transfer açıklaması yaptı!

West Ham United Menajeri Mauricio Pellegrini, önümüzdeki günlerde yeni yüzlerin aralarına katılacağını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
West Ham Menajeri, transfer açıklaması yaptı!
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08 Temmuz 2018 21:34
West Ham United Menajeri Mauricio Pellegrini, Wintherhur FC ile oynadıkları maç sonrası transfer ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Pellegrini, "Umarım, gelecek hafta ya da en kötü ihtimalle Temmuz'un son haftasında transferi bitireceğiz. West Ham United taraftarına iyi haberler vereceğiz. Kadromuzu güçlendirmek için doğru oyuncular arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şilili teknik adam, "Muhtemelen, önümüzdei günlerde yeni yüzler aramızda olacak." diyerek sözlerini noktaladı.

Mauricio Pellegrini'nin sözlerinden kastedilen isimlerin Andriy Yarmolenko ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Jack Wilshere olduğu belirtildi.

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