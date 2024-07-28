West Ham United sağ bek arayışları kapsamında Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etmek için Manchester United ile görüşüyor.



West Ham, Manchester United'ın 17.7 milyon euroluk talebini düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.



GALATASARAY İLE ADI GEÇİYORDU



26 yaşındaki İngiliz sağ bek bir dönem Galatasaray ile anılmıştı.



İSTATİSTİKLERİ



Geçtiğimiz sezon 30 maçta giyen oyuncu, 3 asistlik bir performans göstermişti.

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