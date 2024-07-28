West Ham'a yeni sağ bek adayı

West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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West Ham'a yeni sağ bek adayı
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28 Temmuz 2024 16:25
Son güncelleme 28 Temmuz 2024 16:33
West Ham United sağ bek arayışları kapsamında Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etmek için Manchester United ile görüşüyor.

West Ham, Manchester United'ın 17.7 milyon euroluk talebini düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY İLE ADI GEÇİYORDU

26 yaşındaki İngiliz sağ bek bir dönem Galatasaray ile anılmıştı.

İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon 30 maçta giyen oyuncu, 3 asistlik bir performans göstermişti.
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