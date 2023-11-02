Wesley Sneijder: 'Kaliteli oyuncular lazım'

Hollanda Ligi'nde sonra sırada yer alan Ajax'la ilgili kulübün eski oyuncusu Wesley Sneijder'den açıklama geldi.



"ORTALAMA İSİMLER ALDILAR"



Hollandalı futbol adamı, yaptığı açıklamada, Ajax'ın geçen yaz transfer dönemindeki tercihlerine inanamadığını kaydetti. Sneijder, "Elinizde 120 milyon euro varsa, ortalama oyuncular değil Ajax oyuncuları almalarını beklersiniz. Alınan isimler benim için ortalama oyuncular" sözlerini sarf etti.



"VASAT OYUNCULARLA İMKANSIZ"



Ajax'ta göreve gelen teknik direktör John Van't Schip'e sempati duyduğunu belirten Sneijder, "Eğer iyi oyuncularınız varsa zihniyeti değiştirebilir ve sorunu çözebilirsiniz. Ancak vasat oyuncular sahipseniz bu neredeyse imkansızdır" yorumunda bulundu.



"SUÇLU TEK KİŞİ DEĞİL"



39 yaşındaki futbol adamı, transferler nedeniyle sadece Sven Mislintat'ın (Ajax'ın eski teknik heyet sorumlusu, 24 Eylül 2023'te görevden ayrıldı. suçlanamayacağını söyledi. Sneijder, "Herkes suçu Sven Mislintat'a atıyor ama Ajax büyük bir kulüp. Kararları veren tek bir kişi değil." diye konuştu.



"KİMİ SATACAKSINIZ?"



Ajax'ta mevcut durumun yakın zamanda değişeceğini düşünmediğini söyleyen Sneijder, "Normalde Ajax para kazanmak ve yeni bir şeyler inşa etmek için genç üst düzey oyuncuları satabilir. Ama şu andaki takımdan kimi satabilirsiniz? Gaston Avila? Anton Gaaei? Josip Sutalo? Bu oyuncuları kim alır, hiç kimse. Yaz transfer döneminde kaliteli oyuncular alınmalı" değerlendirmesinde bulundu.



"Ajax'ta sorunlar çok büyük" diyen Sneijder, "Genç takım da şu anda Birinci Lig'de son sırada. Gençlik akademisinde sorunlar bir süre önce başladı. Genç oyunculara yüksek maaşlar çok çabuk verildi. Önce bu paraları gerçekten hak etmeliler" şeklinde konuştu.



