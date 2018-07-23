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Wesley Sneijder: ''Inter şampiyon olacak''

Katar'ın Al-Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Inter'in Serie A şampiyonu olacağını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wesley Sneijder: ''Inter şampiyon olacak''
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23 Temmuz 2018 21:17
Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa'da kariyerini sürdüren Wesley Sneijder, eski takımı Inter'i unutmadı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder, ''Juventus, Cristiano Ronaldo'yu alsa da bu sezon İtalya'da şampiyon Inter olacak.'' dedi.

34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Katar ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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