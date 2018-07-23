Wesley Sneijder: ''Inter şampiyon olacak''

Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa'da kariyerini sürdüren Wesley Sneijder, eski takımı Inter'i unutmadı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder, ''Juventus, Cristiano Ronaldo'yu alsa da bu sezon İtalya'da şampiyon Inter olacak.'' dedi.
34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Katar ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sneijder, ''Juventus, Cristiano Ronaldo'yu alsa da bu sezon İtalya'da şampiyon Inter olacak.'' dedi.
34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Katar ekibi ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın