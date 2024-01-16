Wembanyama, All-Star Yetenek Yarışması'nda!

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın 2024 NBA All-Star Yetenek Yarışması'nda yer alacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama, All-Star Yetenek Yarışması'nda!
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16 Ocak 2024 12:28
Son güncelleme 16 Ocak 2024 12:34
San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın 2024 NBA All-Star Yetenek Yarışması'nda yer alacağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Wembanyama'nın bu sezon Indianapolis'te düzenlenecek olan 2024 NBA All-Star Hafta Sonu'nda Cumartesi gecesi etkinlikleri arasında bulunan Yetenek Yarışması'na katılmayı planladığını belirtti.

2,24 boyuna rağmen guard becerilerine sahip olan bir pivot olan Wembanyama, şimdiye dek Spurs formasıyla 33 maçta oynayarak 19,4 sayı, 10,2 ribaund ve 3,1 blok ortalamalarıyla takımın lideri konumuna yükselmişti.

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