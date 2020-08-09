FATİH AKSOY, ALANYASPOR'LA ANLAŞTI! TIKLAYIN...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımla transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.Siyah-beyazlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, Beşiktaş'a transferinin son detaylarını görüşmek için yeniden İstanbul'a geldi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile 2+1 yıllık sözleşme için son detaylar görüşülecek.31 yaşındaki Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.