Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın stoper listesindeki ilk isim Welinton, siyah-beyazlı takımla bir kez daha görüşmek için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
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09 Ağustos 2020 17:05
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton, siyah-beyazlı takımla transferini görüşmek için İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, Beşiktaş'a transferinin son detaylarını görüşmek için yeniden İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile 2+1 yıllık sözleşme için son detaylar görüşülecek.

31 yaşındaki Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.

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